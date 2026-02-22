Haberler

Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi

Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 sezonu ikinci paletli yüzme şampiyonası, Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilerek tamamlandı. 24 spor kulübünden 271 sporcunun katıldığı şampiyonada, bazı sporcular yeni Türkiye rekorları kırdı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2026 sezonu ikinci paletli yüzme şampiyonası Sakarya'da tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda 19-22 Şubat'ta gerçekleşen şampiyonada su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde 24 spor kulübünden 271 sporcu yarıştı.

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü bünyesindeki Zeynep Duru Akyol, Ecrin Defne Gündüz, Melis Behmeniyar ve Özün Pişkinoğlu, kadın büyükler ve gençlerde 4x100 metre çift palet ile çift palet su üstü kategorilerinde Türkiye rekoru kırdı.

Kadınlar 200 metre tüplü kategorisinde Almina Ecrin Ramazanoğlu, kadınlar 200 metre çift palet kategorisinde Derin Çelikkanat, erkekler 50 metre çift palet kategorisinde Kaan Hüseyin Şen, erkekler 4x100 metre çift palet su üstü kategorisinde Hazem Butekno, Kaan Hüseyin Şen, Ege Ulusoy ve Ali Aras Ödüm de yeni rekorların sahipleri oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupalar, TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kapanış seremonisinde konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, yarışmaya katılan ve dereceye giren sporcuları kutladığını, yüzücülerden dünyada da derece beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Burak Uçar
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır

2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...
Kayseri'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü

3 puan 89. dakikada geldi! Küme düşme hattı adeta yangın yeri