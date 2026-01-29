Haberler

Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapılacak

Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası, 30 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihleri arasında Kütahya'da yapılacak. Müsabakalara 30 ilden 90 kulüp ve yaklaşık 1000 sporcu katılacak.

TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası, 30 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında Kütahya'da gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek şampiyonaya 30 ilden 90 kulüp katılırken, yaklaşık 1000 sporcu mücadele edecek. Müsabakalar, Kütahya TOKİ 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Sporcular, 18 metre mesafeden gerçekleştirecekleri sıralama ve eleme atışlarıyla dereceye girmek için yarışacak. Organizasyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılım sağlayacak.

Yarışmalar boyunca sporcuların yalnızca geleneksel kıyafet giymelerine izin verilirken, teknik kurul onayından geçen geleneksel yay ve oklar kullanılabilecek. Nişan almayı kolaylaştırıcı herhangi bir ekipman ile modern malzeme kullanımına ise izin verilmeyecek.

Şampiyonada, 30 Ocak 2026'da 8-9 ve 10-11 yaş Minikler, 1 Şubat 2026'da ise 12-13 yaş Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde final müsabakaları gerçekleştirilecek. Final atışlarının ardından, kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3'e giren sporcular için Kütahya TOKİ 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu'nda madalya töreni düzenlenecek.

Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ödül törenlerinin ardından şampiyona sona erecek. Türkiye'de geleneksel okçuluk müsabakaları ve kıyafet kuralları, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından belirleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

İki ilimizde sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak

2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı

3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

Süper Lig devinde şampiyonluk mücadelesi verecek
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı

3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı

Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...