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2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı

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FIFA, taraftar oylamasıyla belirlenen 2026 Dünya Kupası en iyi 11'ini açıkladı. Listede Messi, Mbappe ve Haaland gibi yıldızlar yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i oylamasının sonuçları belli oldu.

FIFA'nın açıklamasına göre turnuvanın en iyi 11'i, taraftar oylaması sonucu seçildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Vozinha (Yeşil Burun Adaları)

Defans: Pedro Porro (İspanya), Marc Cucurella (İspanya), Lisandro Martinez (Arjantin), Dayot Upamecano (Fransa)

Orta saha: Rodri (İspanya), Jude Bellingham (İngiltere), Michael Olise (Fransa)

Forvet: Lionel Messi (Arjantin), Kylian Mbappe (Fransa), Erling Haaland (Norveç)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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