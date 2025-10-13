Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılan Ülke Sayısı 21'e Yükseldi

Gana, Komorlar'ı 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımını garantiledi. Şu anda Dünya Kupası'na katılmayı başaran ülke sayısı 21'e ulaştı. Turnuva, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Gana'nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay ve Uruguay, şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
