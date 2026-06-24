2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 6 maçla devam edecek

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A, C ve E Grubu'nda oynanacak 6 maçla son 32 turuna kalan takımlar belli olacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, C Grubu son maçlarında İskoçya ile Brezilya, Miami Stadı'nda karşılaşırken Fas ile Haiti, Atlanta Stadı'nda oynayacak.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

A Grubu:

04.00 Çekya - Meksika (Mexico City Stadı)

04.00 Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore (Monterrey Stadı)

C Grubu:

01.00 İskoçya - Brezilya (Miami Stadı)

01.00 Fas - Haiti (Atlanta Stadı)

E Grubu:

23.00 Curaçao - Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı)

23.00 Ekvador - Almanya (New York New Jersey Stadı)