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2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 6 maçla devam edecek

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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A, C ve E Grubu'nda oynanacak 6 maçla son 32 turuna kalan takımlar belli olacak. Yarınki maçlar arasında İskoçya-Brezilya, Fas-Haiti, Çekya-Meksika gibi karşılaşmalar yer alıyor.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A, C ve E Grubu'nda oynanacak 6 maçla son 32 turuna kalan takımlar belli olacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, C Grubu son maçlarında İskoçya ile Brezilya, Miami Stadı'nda karşılaşırken Fas ile Haiti, Atlanta Stadı'nda oynayacak.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

A Grubu:

04.00 Çekya - Meksika (Mexico City Stadı)

04.00 Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore (Monterrey Stadı)

C Grubu:

01.00 İskoçya - Brezilya (Miami Stadı)

01.00 Fas - Haiti (Atlanta Stadı)

E Grubu:

23.00 Curaçao - Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı)

23.00 Ekvador - Almanya (New York New Jersey Stadı)

Kaynak: AA / Fatih Erel
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