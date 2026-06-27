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FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı başlıyor

FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı başlıyor
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması yarın tamamlanırken, son 32 turu Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak. Turnuvada eşleşmeler belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda heyecan yarın oynanacak Güney Afrika- Kanada maçıyla başlayacak.

2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması yarın sabah oynanacak maçlarla tamamlanacak. Son 32 turu ise yarın TSİ 22.00'de oynanacak Güney Afrika - Kanada maçı ile başlayacak. 12 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar ile 'en iyi 3.ler' kontenjanında yer alacak 8 takımın adını son 32 turuna yazdıracağı turnuvada kesinleşen eşleşmelerde program şöyle:

Yarın

22.00 Güney Afrika - Kanada

29 Haziran Pazartesi

20.00 Brezilya - Japonya

23.30 Almanya - Paraguay

30 Haziran Salı

04.00 Hollanda - Fas

20.00 Fildişi Sahili - Norveç

1 Temmuz Çarşamba

00.00 Fransa - İsveç

2 Temmuz Perşembe

03.00 ABD - Bosna Hersek

3 Temmuz Cuma

21.00 Avustralya - Mısır

4 Temmuz Cumartesi

01.00 Arjantin - Yeşil Burun Adaları - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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