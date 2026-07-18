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2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak

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Final maçı İspanya ile Arjantin arasında ABD'nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak.

ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak final mücadelesinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.

New York New Jersey Stadı'ndaki final mücadelesini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. 46 yaşındaki Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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