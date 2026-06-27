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Yeşil Burun Adaları zoru başardı

Yeşil Burun Adaları zoru başardı
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2026 Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya, Uruguay'ı 1-0 yenerek grubu lider tamamlarken, Suudi Arabistan ile berabere kalan Yeşil Burun Adaları, Uruguay'ın mağlubiyetiyle gruptan çıkan ikinci takım oldu ve son 32'de Arjantin'in rakibi oldu.

2026 Dünya Kupası H Grubu son maçlarında Uruguay'ı mağlup eden İspanya grubu lider bitirirken Suudi Arabistan ile berabere kalan Yeşil Burun Adaları üst tura yükselen 2. Takım oldu.

2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ve İspanya Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 42. dakikada İspanya, Alex Baena'nın şutunda Uruguay kalecisi Muslera'nın büyük hatası sonucu 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca İspanya grubu lider olarak bitirdi. Uruguay ise turnuvaya veda etti.

Grubun bir diğer maçında Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları Houston Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan maçın ardından Yeşil Burun Adaları, Uruguay'ın İspanya'ya mağlup olmasıyla birlikte büyük bir sürpriz yaparak grubu 2. sırada bitirdi ve son 32 turuna yükseldi.

Yeşil Burun, son 32 turunda Arjantin ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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