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İskoçya, 28 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

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2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında İskoçya, Haiti'yi 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. İskoçya 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda boy gösterirken, 36 yıl sonra galibiyet elde etti.

2026 Dünya Kupası C Grubu ilk hafta maçında İskoçya, Haiti'yi 1-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Haiti ile İskoçya, Boston Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İskoçlar 28. dakikada John McGinn'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçilirken, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İskoçya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda boy gösteren İskoçya, turnuvaya galibiyetle başlarken 36 yıl sonra ise galibiyet sevinci yaşadı. İskoçya, son galibiyetini 1990 Dünya Kupası grup aşamasında İsveç'e karşı almıştı.

İskoçya, Dünya Kupası'nda 2. maçını Fas ile oynayacak. Haiti ise Brezilya ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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