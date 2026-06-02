A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda Altay Bayındır, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler gibi isimler yer alırken, üç oyuncu yedek kafilede bekleyecek. Milliler, D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.

Ay-yıldızlılar, bugün saat 13.30'da ABD'nin Fort Lauderdale kentine gidecek.

ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Maç programı

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşaması fikstürü (TSİ) şu şekilde:

14 Haziran Pazar:

07.00 Avustralya-Türkiye (BC Place Vancouver)

20 Haziran Cumartesi:

06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area)

26 Haziran Cuma:

05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
