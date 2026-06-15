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2026 Dünya Kupası: Hollanda: 2 Japonya: 2

2026 Dünya Kupası: Hollanda: 2 Japonya: 2
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2026 Dünya Kupası F Grubu açılış maçında Hollanda ile Japonya, ABD'de oynanan karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası F Grubu açılış maçında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası F Grubu'nun ilk maçında Hollanda ile Japonya, ABD'nin Arlington şehrinde bulunan AT&T Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ABD'li hakem Ismail Elfath'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda 4 gol atılırken, karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Hollanda'nın gollerini 51. dakikada Van Dijk ve 64. dakikada Summerville atarken, Japonya gollerini ise 57. dakikada Nakamura ve 89. dakikada Ogowa kaydetti.

Hollanda, grubun ikinci maçında İsveç ile Japonya ise Tunus ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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