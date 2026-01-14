Haberler

2026 Dakar Rallisi

2026 Dakar Rallisi'nin 10. etabında otomobil kategorisinde Mathieu Serradori, motosiklet sınıfında ise Adrien Van Beveren birinci oldu. Suudi Arabistan'daki etap, Bişa kentinde yapıldı.

2026 Dakar Rallisi'nin 10. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Mathieu Serradori, motosiklet sınıfında ise aynı ülkeden Adrien Van Beveren kazandı.

Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin 10. etabı, Bişa kentindeki 420 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 48 dakika 27 saniyelik derecesiyle Century takımından Serradori elde etti.

Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) 6 dakika 12 saniye farkla ikinci, aynı takımdan Fransız Sebastien Loeb ise liderin 9 dakika 20 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Beş kez Dakar Rallisi şampiyonu Al-Attiyah, genel klasmanda 41 saat 39 dakika 50 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.

Motosiklette kazanan Van Beveren

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Adrien Van Beveren, 4 saat 15 dakika 43 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Fransız pilotu, 3 dakika 49 saniye sonra bitiş çizgisine giden ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ve 4 dakika 4 saniye geriden gelen Arjantinli Luciano Benavides (Red Bull KTM) takip etti.

İki kez Dakar Rallisi'nde zafere ulaşan Brabec, genel klasmanda 41 saat 35 dakika 13 saniyelik süresiyle zirveye çıktı.

Dakar Rallisi'nin 11. etabı, yarın Bişa ile Al Henakiyah şehirleri arasındaki 346 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde üst üste 7. kez gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
