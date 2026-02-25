2026 AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'in tarihleri ve yerleri belli oldu
Türkiye Voleybol Federasyonu, 2026 AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonlarının tarihlerini ve oynanacağı salonları duyurdu. Kadınlar finali 24-25 Mart'ta Ankara'da, erkekler finali ise 6-7 Nisan'da Eskişehir'de gerçekleştirilecek.
2026 AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final kadınlar ve erkekler organizasyonlarının tarih ile oynanacağı salonlar belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre kadınlarda Dörtlü Final müsabakalarına 24-25 Mart tarihlerinde başkentteki Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Erkekler kategorisinde ise Dörtlü Final, 6-7 Nisan tarihlerinde Eskişehir'deki ESTÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan