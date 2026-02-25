Haberler

2026 AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'in tarihleri ve yerleri belli oldu

Güncelleme:
Türkiye Voleybol Federasyonu, 2026 AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonlarının tarihlerini ve oynanacağı salonları duyurdu. Kadınlar finali 24-25 Mart'ta Ankara'da, erkekler finali ise 6-7 Nisan'da Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

2026 AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final kadınlar ve erkekler organizasyonlarının tarih ile oynanacağı salonlar belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre kadınlarda Dörtlü Final müsabakalarına 24-25 Mart tarihlerinde başkentteki Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Erkekler kategorisinde ise Dörtlü Final, 6-7 Nisan tarihlerinde Eskişehir'deki ESTÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu

Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen F-16'yla ilgili ilk açıklama

