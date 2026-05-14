Türkiye'den Para Tekvando'da 14 Madalya
Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalyayla tamamladı
2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 3'ü altın, 2'si gümüş, 9'u bronz toplam 14 madalya kazandı.
Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın dördüncü ve son gününde Türkiye, 3 bronz madalya daha elde etti.
K44 erkekler +80 kiloda Adem Arda Özkul ve Osman Ertürk, kadınlarda ise +65 kiloda Fatma Nur Yoldaş, bronz madalya aldı.
Türkiye böylece 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nı 14 madalyayla tamamladı.
Madalya alanlar
Türkiye'ye 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazandıran isimler şöyle:
Altın madalya: Mahmut Bozteke (63 kilo), Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Gamze Özcan (57 kilo)
Gümüş madalya: Nurcihan Ekinci Gül (47 kilo), (Meryem Betül Çavdar (52 kilo)
Bronz madalya: Büşra Emire (47 kilo), Tuana Çelik (57 kilo), Zehra Orhan (65 kilo), Fatma Nur Yoldaş (+65 kilo), Ali Can Özcan (58 kilo), Hamza Tarhan (58 kilo), Emre Bulgur (80 kilo), Adem Arda Özkul (+80 kilo), Osman Ertürk (+80 kilo).