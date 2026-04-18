Judo: 2026 Büyükler Avrupa Şampiyonası

Gürcistan'da devam eden 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nın üçüncü günü, Vedat Albayrak ve Sinem Oruç'un rakiplerine yenilmesiyle sona erdi. Vedat Albayrak, ikinci turda Avusturyalı rakibine kaybederken, Sinem Oruç da ilk turda Portekizli judocuya yenilerek turnuvadan elendi.

Gürcistan'da devam eden 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nın üçüncü gününde tatamiye çıkan Vedat Albayrak ile Sinem Oruç, rakiplerine yenilerek elendi.

Tiflis Olimpik Spor Sarayı'ndaki şampiyonanın üçüncü gününde milli sporculardan erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, kadınlar 70 kiloda ise Sinem Oruç, tatamiye çıktı.

Turnuvaya ikinci turdan başlayan Vedat Albayrak, Avusturya'lı rakibi Bernd Fasching'e mağlup olarak organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı kadın judoculardan Sinem Oruç da ilk turda Portekizli Barbara Timo'ya yenilerek şampiyonayı tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar: 2 gemiye ateş açıldı

Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar! 2 gemiye ateş açıldı
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü

8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Saldırganı karşı sınıfında okuyan öğrenci anlattı

Saldırganı karşı sınıfında okuyan öğrenci anlattı
Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada

Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı

Film gibi olay! Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü

8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Arda Turan, Süper Lig devinin yıldız kalecisini Shakhtar Donetsk'e istiyor

Süper Lig devinden Ukrayna'ya sürpriz transfer
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!