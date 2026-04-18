Judo: 2026 Büyükler Avrupa Şampiyonası

Gürcistan'da devam eden 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nın üçüncü gününde tatamiye çıkan Vedat Albayrak ile Sinem Oruç, rakiplerine yenilerek elendi.

Tiflis Olimpik Spor Sarayı'ndaki şampiyonanın üçüncü gününde milli sporculardan erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, kadınlar 70 kiloda ise Sinem Oruç, tatamiye çıktı.

Turnuvaya ikinci turdan başlayan Vedat Albayrak, Avusturya'lı rakibi Bernd Fasching'e mağlup olarak organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı kadın judoculardan Sinem Oruç da ilk turda Portekizli Barbara Timo'ya yenilerek şampiyonayı tamamladı.