2026 Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası, Ankara'da 36 ülkeden 68 sporcuyla yapılacak

2026 Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası, Ankara'da 36 ülkeden 68 sporcuyla yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Rollhouse Bilkent'te yarın açılış töreni yapılacak; 36 ülkeden 68 sporcunun katılacağı müsabakalar 30 Eylül-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.
2026 Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası, Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre başkent, Avrupa'nın başarılı bowling sporcularını ağırlayacak.
Rollhouse Bilkent'te yarın açılış töreni gerçekleştirilecek organizasyona, 36 ülkeden 68 sporcu katılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi, milli sporcular Gülhanım Birinci ve Tuna Böncü temsil edecek.
Organizasyonda müsabakalar, 30 Eylül-3 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Kaynak: AA