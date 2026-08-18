Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı
Türkiye Voleybol Federasyonu, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın 13 kişilik kadrosunu duyurdu.
İtalya'da düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Taranto kentinde düzenlenecek oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek milli takımın kadrosunda 13 oyuncu yer aldı.
Kadroda yer alan sporcular şunlar:
Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir, Gülce Güçtekin, Simay Kurt, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, İdil Naz Kanbur, Liza Safronova, Tuğba İvegin, Begüm Kaçmaz, Berka Buse Özden, Merve Atlıer
Kaynak: AA