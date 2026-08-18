Haberler

Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın 13 kişilik kadrosunu duyurdu.

İtalya'da düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Taranto kentinde düzenlenecek oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek milli takımın kadrosunda 13 oyuncu yer aldı.

Kadroda yer alan sporcular şunlar:

Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir, Gülce Güçtekin, Simay Kurt, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, İdil Naz Kanbur, Liza Safronova, Tuğba İvegin, Begüm Kaçmaz, Berka Buse Özden, Merve Atlıer

Kaynak: AA
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi

3 aydır tutukluydu! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı
Fenerbahçe'nin efsanesi Kalinic, basketbolu bıraktı

Fenerbahçeli efsane veda etti
Kenan Yıldız'a dev talip

Kenan Yıldız'a dev talip! Tüm dünya bu transferi konuşur
Salah'ı bile unutturacak transfer! Beşiktaş'tan gizli operasyon

Beşiktaş'tan Salah'ı bile unutturacak transfer
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıya siyasetten peş peşe tepki: Şiddeti kabul etmiyoruz

Yeni Parti'li vekile saldırıya siyasetten tepki yağdı

Canlı anlatım: Kadıköy'de ilk gol geldi

Tek gol var! İşte ilk yarının sonucu
Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi