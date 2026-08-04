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2026-2027 Süper Lig Sezonu Adnan Süvari'ye İthaf Edilecek

2026-2027 Süper Lig Sezonu Adnan Süvari'ye İthaf Edilecek
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TFF Yönetim Kurulu, Türk futboluna katkı sunan isimleri yaşatmak amacıyla 2026-2027 sezonunu 'Adnan Süvari Sezonu' olarak adlandırdı. Adnan Süvari, teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka'da başladı, Göztepe'yi UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale taşıyan ilk Türk teknik adam oldu ve 2 Türkiye Kupası kazandırdı. Ayrıca A Milli Takım'ı çalıştırdı ve TFF'de çeşitli görevler üstlendi.

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarına Türk futboluna önemli katkılar sunmuş teknik direktörler ile eski milli futbolcuların isimlerinin verilmesi uygulaması kapsamında, 2026-2027 sezonunun "2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu" olarak düzenlenmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Türk futboluna unutulmaz katkılar sunan teknik adamlar ve eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen Süper Lig sezonlarının isimlendirilmesi uygulaması kapsamında, 2026-2027 sezonunun "2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu" adıyla oynatılmasını kararlaştırdı.

Adnan Süvari kimdir?

1926 yılında Aydın'da doğan Süvari, teknik direktörlüğe Karşıyaka Spor Kulübü'nde aldığı görevle başladı. Daha sonra Göztepe'de Türk futbol tarihine geçen başarılara imza atan Süvari, sarı-kırmızılı takımı 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale çıkardı. Süvari, 1969-1970 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Göztepe'yi çeyrek finale taşıdı. Böylece bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör oldu.

Göztepe, Süvari yönetiminde 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Süvari ayrıca 1966-1968 yılları arasında Göztepe'deki görevini sürdürürken A Milli Futbol Takımımın teknik direktörlük görevine getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde de çeşitli görevlerde bulunan Adnan Süvari, ilk olarak 1964-1965 yıllarında Muhterem Özyurt başkanlığındaki yönetim kurulunda yer aldı. Daha sonra 1976-1977 yıllarında Füruzan Tekil döneminde Asbaşkanlık görevini yürüttü. Son olarak 1980 yılında Mazhar Zorlu başkanlığındaki yönetim kurulunda görev alarak Türk futboluna hizmet verdi.

Kaynak: ANKA
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