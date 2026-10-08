2026-2027'de basketbolun TV adresleri belli oldu, Basketbol Süper Ligi beIN Sports'ta

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Basketbolda 2026-2027 sezonunda Türkiye'de televizyon yayını yapılacak organizasyonların adresleri belli oldu.

Basketbolseverler, Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen liglerini farklı yayıncı kuruluşlar üzerinden takip edebilecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi beIN Sports, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ise HT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Erkeklerde Avrupa Ligi maçları S Sport'ta

Basketbolda yeni sezonda Avrupa Ligi (EuroLeague) müsabakaları, S Sport ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) ve FIBA Erkekler Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları da S Sport'tan yayımlanacak.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi, HT Spor'da olacak

Basketbolseverler, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ve Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi karşılaşmalarını HT Spor ekranlarından takip edebilecek.

Öte yandan, Biotekno Körfez Basket'in FIBA Erkekler Avrupa Kupası iç saha maçları da HT Spor'dan yayımlanacak.

BKT Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi TRT ekranlarında

TRT, BKT Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi ve FIBA Erkekler Dünya Kupası Avrupa Elemeleri organizasyonlarını basketbolseverlerle buluşturacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'in iç sahadaki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve Esenler Erokspor'un FIBA Erkekler Avrupa Kupası maçlarının yanı sıra ÇİMSA ÇBK Mersin'in FIBA Kadınlar Avrupa Kupası müsabakaları da TRT'den ekranlara gelecek.

FB TV, World Turk ve FIBA YouTube kanalı

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı'nın iç sahadaki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi mücadeleleri FB TV, Yukatel Denizli Basket'in FIBA Erkekler Avrupa Kupası karşılaşmaları ise World Turk ekranlarından yayımlanacak.

Beşiktaş BOA ve Emlak Konut'un iç sahadaki FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçlarını takip etmek isteyen basketbolseverler ise FIBA Youtube kanalı üzerinden karşılaşmaları izleyebilecek.

Turnuvalar ve yayımlanacakları kanallar

Basketbolda 2026-2027 sezonunda Türkiye ve Avrupa'da gerçekleştirilecek organizasyonlar ile yayımlanacağı kanallar şu şekilde:

Kanal Organizasyon beIN Sports Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi HT Spor FIBA Erkekler Avrupa Kupası (Biotekno Körfez Basket), Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi S Sport Avrupa Ligi (EuroLeague), NBA, FIBA Erkekler Dünya Kupası Avrupa Elemeleri TRT BKT Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi, FIBA Erkekler Avrupa Kupası (Esenler Erokspor), FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (Galatasaray Çağdaş Faktoring), FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (ÇİMSA ÇBK Mersin), FIBA Erkekler Dünya Kupası Avrupa Elemeleri FB TV FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (Fenerbahçe Tarfin) World Turk FIBA Erkekler Avrupa Kupası (Yukatel Denizli Basket) FIBA Youtube FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (Beşiktaş BOA ve Emlak Konut)

Türk temsilcilerinin Avrupa'da mücadele edeceği organizasyonlar

Yeni sezonda Avrupa'da mücadele eden Türk temsilcileri ve yer aldıkları organizasyonlar şöyle:

Organizasyon Takım Avrupa Ligi (EuroLeague) Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes, Beşiktaş BKT Avrupa Kupası Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, TOFAŞ Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor FIBA Erkekler Avrupa Kupası Esenler Erokspor, Yukatel Denizli Basket, Biotekno Körfez Basket FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Fenerbahçe Tarfin, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA

Kaynak: AA