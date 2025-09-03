Haberler

2025 Yaz Transfer Döneminde Rekor Bonservis Harcaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkek futbolunda 2025 yaz transfer döneminde kulüplerin yaptığı bonservis harcaması 9,76 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere, 3 milyar dolardan fazla harcama ile en fazla yatırım yapan ülke oldu. Kadın futbolunda da bonservis harcamaları 12,3 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Erkek futbolunda 2025 yaz transfer döneminde yapılan 9,76 milyar dolar bonservis harcamasıyla rekor kırıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 1 Haziran-2 Eylül 2025 tarihlerinde kulüplerin yaz transfer döneminde harcadığı bonservis miktarı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Erkek futbolunda bonservis harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla artışla 9,76 milyar dolara çıktı.

İngiltere, bir federasyon tarafından harcanan en yüksek tutar olan 3 milyar dolardan fazla transfer ücretiyle, yeteneklere küresel çapta yatırım yapan lider ülke konumunu pekiştirdi. Yapılan transfer sayısı bakımından İngiltere, Portekiz ve Brezilya ilk üç sırayı aldı.

Kadın futbolunda da geçen seneye göre yüzde 80'den fazla artış gösteren ve 12,3 milyon dolara ulaşan bonservis harcamaları, rekor olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca söz konusu dönemde hem erkek (yaklaşık 12 bin) hem de kadın (bin 100'den fazla) futbolunda rekor sayıda transfer gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.