2025 Türkiye Satranç Birinci Ligi Ankara'da Başladı

2025 Türkiye Satranç Birinci Ligi, Ankara'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Satranç Birinci Ligi, Ankara'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. 20 Temmuz'a kadar sürecek ligde, 24 kulüp takımı kıyasıya mücadele edecek. Turnuva 20 ülkeden gelen yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye Satranç Birinci Ligi'nin açılış törenine Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Türkiye Modern Pentatlon Federasyon Başkanı Serhat Aydın, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetimi, kulüp temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Veli Ozan Çakır: "Satranç sporunun her kademesinde bulundum"

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, yaptığı konuşmada, "Her zaman gurur duyduğum satranç ailemizin kıymetli mensupları hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ben de turnuva salonlarında uzun zamanlar geçirdim yaş gruplarından Türkiye şampiyonalarına, okul müsabakalarından liglere kadar. Satrancın her kademesinde sporcu olarak, hakem olarak, antrenör olarak veya kulüp yöneticisi olarak bir şekilde bulundum. Buradaki heyecanı da çok yakından hissediyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

"Kulüplerimiz bizler için çok kıymetli"

Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın da yaz döneminin satranç açısından oldukça yoğun geçtiğini belirterek, "Birinci ligimizde ülkemizin dört bir yanından gelen 24 kulübümüzü ağırlıyoruz. Kulüplerimiz, satranç ailemizin temel yapı taşlarıdır. Onların görüşleri, talepleri bizim için çok kıymetlidir. Şampiyonluk mücadelesinde tüm takımlarımıza başarılar diliyor, bugün burada bizlerle olan Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'a ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL