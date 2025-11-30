Haberler

2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da Gerçekleşti

Güncelleme:
Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'da düzenlendi. 18 aracın mücadele ettiği şampiyonada, çeşitli kategorilerde kazananlar belirlendi.

Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'da koşuldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan, 54 Otomobil Spor Kulübü (54 OSK) tarafından Sakarya Valiliği, Spor Toto, Petlas ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilen şampiyonanın 2. gününde pilotlar, Spor Ada Tesisleri'nde bir araya geldi.

Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı mevkisinde yer alan 54 OSK alanında dün mukavemet etabında yarışan 18 araç ve 36 sporcu, bugün keşif etabının ardından hazırlıklarını tamamlayarak Spor Ada Tesisleri'nde seyirci etabında mücadele etti.

Pilotlar, 7,5 kilometrelik etapta 4 tur atarak hem zamana hem de birbirlerine karşı yarıştı.

Kaza yapan ve yolda kalan bazı araçlar ise izleyicilerin de yardımıyla iş makinesi tarafından kaldıkları yerden çıkarıldı.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı da şampiyonaya katılanlar arasında yer aldı.

Şampiyonada SSV kategorisinde Salih Çarpışantürk-Mehmet Arda Demirkan birinci, Adem Kalyon-Orhan Batuhan Özkök ikinci, Erkan Sülün-Özge Sülün üçüncü oldu.

Otomobil sınıfında Caner Bal-Ramazan Karaçelik birinci, Ebubekir Uysal-Ali Seyda Kıvrak ikinci, Muhammet Ali Yılmazer-Enes Gür ikilisi ise üçüncülüğü elde etti.

Sınıf 4'te Caner Bal-Ramazan Karaçelik, Sınıf 3'te Salih Ünsal-Sibel Ünsal ve Sınıf 2'de Durali Altınok-Serkan Sivri ikilileri birinci sırayı aldı.

Kadın copilot kategorisinde ise Özge Sülün birinci, Sibel Ünsal ise ikinci oldu.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Spor
