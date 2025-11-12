2025 Türkiye Drag Şampiyonası Kepez'de Düzenlenecek

Türkiye Motosiklet Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan 2025 Türkiye Drag Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kepez Belediyesinin açıklamasına göre şampiyonanın 1. ayak yarışları, Aydoğmuş Mahallesi'nde yeni yapılan drag pistinde 15-16 Kasım'da düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun Ulusal Oto-Drag Talimatı'na uygun inşa edilen drag pisti, 830 metre uzunluğunda, 30 metrelik start düzlüğü, 400 metrelik yarış alanı ve 400 metrelik frenaj mesafesi ile yarışçılara güvenli bir ortam sağlayacak.

Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yarışçılar, derece elde edebilmek için mücadele verecek. Yarışlar, "süper street", "pro street", "street 2", "street 750", "street 600", "standart 1", "standart 2", "pro 200", "pro 300", "standart 300" ve kadınlar sınıflarında yapılacak.

15 Kasım'da antrenman ve sıralama seanslarıyla başlayacak yarışlar, 16 Kasım Pazar günü sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yeni drag pistinin ilçeye kazandırılmasının spor altyapısı açısından büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Pistin Türkiye Drag Şampiyonası ile açılacağını vurgulayan Kocagöz, "Ülkemizin dört bir tarafından gelen sporculara ev sahipliği yapacağız. Bu modern pist, hem profesyonel hem de amatör sporculara güvenli ve heyecanlı bir yarış ortamı sunacak." ifadelerini kullandı.