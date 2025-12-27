Haberler

Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'na "kar yağışı" engeli

Güncelleme:
TOSFED, Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 'Üç Göller' etabının kar yağışı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Yarışma, Düzce'de 18 araç ve 36 sporcu ile gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın (Baja Prusias) 5. ve final ayağının 2 gününde koşulacak etap, kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

TOSFED'in açıklamasında, Düzce Otomobil ve Offroad Motor Spor Kulübü tarafından Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Spor Toto'nun katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, otomobil ve SSV kategorilerinde 18 araç ve 36 sporcunun katılımıyla dün start alan yarışın bugün yapılması planlanan "Üç Göller" etabının, kar yağışı nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, iptal edilen etabının yarınki "Son Baja" etabıyla birleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
