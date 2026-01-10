Haberler

Motosikletin şampiyonları kupalarına İzmir'de kavuştu

Motosikletin şampiyonları kupalarına İzmir'de kavuştu
Güncelleme:
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Şampiyonlar Ödül Töreni, İzmir Ticaret Odası'nda yapıldı. Törende, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı gösteren sporcular ödüllerini aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen 2025 Şampiyonlar Ödül Töreni, İzmir Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törende, sezon boyunca ulusal ve uluslararası arenalarda dereceye giren sporcular kupalarına kavuştu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Salonu'nda düzenlenen törene; önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ile çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı.

Özgener: "Bu sürece ulaşmak meşakkatli"

Törenin açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, katılımın yoğunluğuna dikkat çekerek, "Bugünkü toplantıyı hiçbir kalabalıkta görmedim. Bugün çok özel bir gün. Bu başarılı sürece ulaşmak çok zor, oldukça meşakkatli bir süreç. Bütün ailelere ve bakanımıza destekleri için teşekkür ederim" dedi.

Yorgancılar: "Asıl olan devamlılıktır"

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise başarıda sürekliliğin önemine vurgu yaparak, "Bu başarıları elde etmek güzel ama asıl olan devamlılıktır. Bu da birlik ve beraberlikten geliyor. Allah hepimizin yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu: "Sizler bizi gururlandırdınız"

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, sporcuların ve ailelerin sergilediği özveriye değinerek şöyle konuştu:

"Türkiye genç bir ülke, genç nüfusumuzla gurur duyuyoruz. Burada gördüğümüz tablo bizleri yarınlara daha güçlü kılıyor. Spor sadece başaranlar için değil, onların arkasından koşacak gençler için de çok kıymetli. Sizler bizi mahcup etmediniz, gururlandırdınız. Ne zaman yanınızda olduysak, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından 2025 yarış sezonu boyunca farklı branş ve yaş kategorilerinde üstün performans sergileyen sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - İZMİR

