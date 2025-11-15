Haberler

2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Tokyo'da Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen görkemli bir açılış seremonisiyle resmen başladı. Türkiye, 186 sporcuyla katıldığı oyunlarda birçok branşta madalya için mücadele edecek.

2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics), Japonya'nın başkenti Tokyo'da görkemli bir açılış seremonisiyle resmen başladı.

Tokyo Metropolitan Gymnasium Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene yaklaşık 10 bin davetli katılırken, Türkiye kafilesi seremoninin en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu.

Türk bayrağını milli judocu Samet Bulut taşıdı

Açılış seremonisinde ay-yıldızlı bayrağı, iki kez olimpiyat şampiyonu olan milli judocu Samet Bulut büyük bir gururla taşıdı. Tribünler, Türkiye kafilesini coşkuyla alkışlarken özellikle Türk ve Azerbaycanlı sporcular arasındaki karşılıklı destek dikkat çekti.

Türkiye'den geniş katılım

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılış törenine Spor Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Türkiye, oyunlarda 186 sporcuyla mücadele edecek ve futbol, hentbol, atletizm, yüzme, güreş, karate, bisiklet, tekvando, basketbol, voleybol, judo, oryantiring, bowling, tenis, masa tenisi, golf, atıcılık ve badminton olmak üzere 18 branşta madalya için ter dökecek.

Adam Kosa: "Türkiye kış oyunlarında çok güzel işler yaptı"

Uluslararası Sağırlar Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Adam Kosa, açılış konuşmasında Deaflympics'in 100 yıllık köklü bir geleneğe sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Spor hepimiz için örnek olacak, ayrımcılığın olmadığı bir platform ve son derece önemli. Deaflympics, 1924 yılında Paris'te büyük bir organizasyonla başladı ve tam 100 yıldır düzenleniyor. Geçirdiğimiz son olimpiyat olan Erzurum'daki kış oyunlarında Türkiye çok güzel işler yaptı."

Kosa, Japonya'nın da aynı başarıyı göstereceğine olan inancını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nı resmen açıyorum. Burada yarışacak tüm sporculara ve ülkelere başarılar diliyorum."

80 ülke katıldı, Türkiye en kalabalık kafilelerden biri oldu

Dünya genelinden 80 ülkenin katıldığı açılış töreninde protokol konuşmalarının ardından olimpiyat bayrağı ve Japonya'nın ulusal bayrağı törenle göndere çekildi. Coşku dolu gösteriler, ışık şovları ve kültürel performanslar açılışa damga vurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Beşiktaş'ta metro inşaatında iskele çöktü

İstanbul'da şehrin göbeğindeki inşaatta iskele çöktü! Yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 5 ölü, 7 yaralı

Fabrika havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 5 ölü, 7 yaralı

Fabrika havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

Sahneye geç çıkma iddiası büyük krize yol açtı: Görevine son verildi
Noter çalışanına yüz kızartıcı suçtan kelepçe! Zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil

Noter çalışanının zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil
Market çalışanı, yaşlı amcayla böyle dans etti

Yaşlı adam da ne olduğunu anlamadı! Marketteki garip anlar kamerada
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
33 yıllık firarinin yakalanışı film sahnelerini aratmadı

33 yıllık firarinin yakalanışı film sahnelerini aratmadı
Su bulunca elektrik çarpmışa dönüyor: Ben yapmıyorum Cenabıallah'ın işi

Bir garip yetenek! Bulunca elektrik çarpmışa dönüyor
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.