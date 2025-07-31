2025 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Gruplar Belirlendi

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Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin katıldığı takım sporlarının grupları belli oldu. Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında Türkiye'nin yer aldığı gruplar açıklandı.

Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) takım sporlarında gruplar belirlendi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-26 Kasım tarihlerinde başkent Tokyo'da gerçekleştirilecek Deaflympics'te yer alacak futbol, basketbol, voleybol ile hentbol branşlarında kuralar çekildi ve gruplar belli oldu.

Türkiye'nin Tokyo 2025 Deaflympics'te yer aldığı takım sporlarında grupları şöyle oluştu:

Erkek futbol

C Grubu: Türkiye, Avustralya, Arjantin, Güney Kore

Kadın basketbol

C Grubu: Türkiye, Tayvan, ABD, Polonya

Erkek hentbol

A Grubu: Türkiye, Japonya, Almanya, Brezilya

Kadın voleybol

B Grubu: Türkiye, Ukrayna, Brezilya, Kanada

Erkek voleybol

B Grubu: Türkiye, Ukrayna, Brezilya, Meksika, Hindistan

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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