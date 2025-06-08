2025 Hyundai Dünya Okçuluk Kupası Antalya'da Tamamlandı
2025 Hyundai Dünya Okçuluk Kupası'nın üçüncü etabı, Antalya'da yapıldı. Türkiye Okçuluk Federasyonu, yarışmanın 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde bireysel ve takım final müsabakaları ile sona erdi. Makaralı Yay Erkek Takımı gümüş madalya kazanırken, milli sporcu Emircan Haney bronz madalya ile ödüllendirildi.
2025 Hyundai Dünya Okçuluk Kupası'nın üçüncü etabı, Antalya'da gerçekleştirildi.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde bireysel ve takım final müsabakalarıyla sona erdi.
Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı gümüş, makaralı yay erkekler kategorisinde milli sporcu Emircan Haney ise bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor