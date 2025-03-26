İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Tarihin En Büyük Para Ödülü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon olacak kulübe 125 milyon dolar ödül verilecek. Turnuvada toplam 32 kulüp yer alacak ve toplamda 1 milyar dolarlık ödül dağıtılacak. FIFA, organizasyon gelirinin kulüp futboluna dağıtılacağını açıkladı.

ABD'de düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonu, öngörülen 125 milyon dolarlık kazançla bir futbol turnuvası zaferi için tarihin en büyük para ödülünün sahibi olacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek turnuvadan elde edilecek gelirden katılımcı kulüplere 1 milyar dolar dağıtılacak.

FIFA'nın yeni organizasyonunda toplam 32 kulüp yer alacak. Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Açıklamaya göre FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu, 125 milyon dolarlık para ödülü kazanırken 32 katılımcı kulübe 1 milyar dolar ödül verilecek. Ayrıca, dünya çapında kulüp futbolunun gelişimi için 250 milyon dolarlık dayanışma hedefi ve FIFA'nın rezervlerine dokunulmadan organizasyonun tüm gelirinin kulüp futboluna dağıtılması planlanıyor.

Para ödülü hakkında değerlendirmede bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ödül dağıtım modeli, kulüp futbolunun zirvesini yansıtıyor. Grup aşaması ve play-off formatından oluşan, turnuvayı kazanan kulübün toplam 7 maç oynayacağı organizasyonda şampiyon kulübe 125 milyon dolar ödeme öngörülen bir futbol turnuvası, şimdiye kadarki en büyük para ödülünü temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda yer alan 32 kulübe dağıtılacak toplam para ödülü olan 1 milyar doların 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşuyor.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın para ödülü dağıtım modeli şu şekilde:

Aşamalar

Kulüp başına

Grup Aşaması (3 maç)

Galibiyet için 2 milyon dolar

Beraberlik için 1 milyon dolar

Son 16

7,5 milyon dolar

Çeyrek Final

13,125 milyon dolar

Yarı final

21 milyon dolar

Finalist

30 milyon dolar

Şampiyon

40 milyon dolar

Kıta

Kulüp başına

Avrupa

12,81 - 38,19 milyon dolar

Güney Amerika

15,21 milyon dolar

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler

9,55 milyon dolar

Asya

9,55 milyon dolar

Afrika

9,55 milyon dolar

Okyanusya

3,58 milyon dolar

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Kulüpler Dünya Kupası Ekonomi Futbol Dünya Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title