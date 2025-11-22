Haberler

2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası Bolu'da Devam Ediyor


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası, 'Mazharoğlu etabı' ile devam ediyor. 24 araç ve 48 sporcunun katıldığı yarışta, ilk gün 67 kilometrelik etap koşulacak ve ikinci gün 'Boloff' etabında 47 kilometre daha kat edilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası 4. ayak yarışlarının "Mazharoğlu etabı" koşuldu.

Bolu Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen ve dün sıralama yarışı yapılan şampiyona, bugün "Mazharoğlu" etabıyla devam etti.

Etabın Demirciler köyünde bulunan start noktasına gelen arazi araçları, sıralama yarışında aldıkları dereceler dikkate alınarak parkura girdi.

Şampiyonaya katılan 24 araç ve 48 sporcu, yarışın ilk gününde 67 kilometrelik etabı iki defa geçecek.

Tecrübeli pilotlar, yarışın ikinci günü yapılacak "Boloff" etabında da iki kez 47 kilometre yol kat edecek.

Yarışlar, yarın valilik önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
