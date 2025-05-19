2025 Ballon d'Or Ödülleri Paris'te Sahiplerini Bulacak

2025 Ballon d'Or Ödülleri Paris'te Sahiplerini Bulacak
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Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or, 22 Eylül'de Paris'teki Theatre du Chatelet'te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Geçtiğimiz yılın kazananı Erling Haaland, bu yıl favoriler arasında yer alıyor.

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top), 2025 yılı kazananlarını 22 Eylül'de Paris'te yapılacak törenle açıklayacak.

Ballon d'Or'un resmi X sayfasından yapılan açıklamaya göre, 69. Altın Top ödül töreni Paris'teki Theatre du Chatelet'te 22 Eylül'de düzenlenecek.

Geçen yılın kazananı Manchester Cityli Erling Haaland ile Real Madridli Jude Bellingham ve Atletico Madridli Julian Alvarez, bu yıl öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Kadın futbolunda ise daha önce iki kez ödüle uzanan Barcelonalı Aitana Bonmati yine favori isimlerden.

Tören öncesi aday listesi ve detaylar, organizatör France Football dergisi tarafından ilerleyen haftalarda açıklanacak. Gecede ayrıca Yashin Trophy (en iyi kaleci) ve Kopa Trophy (en iyi genç oyuncu) ödülleri de sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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