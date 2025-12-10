2025 Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası yarın Kosova'da başlayacak
Türkiye, 11-14 Aralık tarihleri arasında Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenecek olan 2025 Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 62 sporcu ile temsil edilecek.
2025 Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası yarın Kosova'nın ev sahipliğinde başlayacak.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre 11-14 Aralık tarihlerindeki organizasyon, başkent Priştine'de düzenlenecek.
Şampiyonada Türkiye'yi, uluslararası organizasyonlarda kota elde eden sporcularla birlikte toplam 62 tekvandocu temsil edecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor