2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'si Antalya'da Başladı
2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başladı. Klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 196 sporcu katılıyor. Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında Mete Gazoz, Defne Derebaşı ve Batuhan Akçaoğlu gibi isimler yer alıyor. Müsabakalar 27 Nisan Pazar günü sona erecek.
2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya'da başladı.
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 196 sporcu katıldı.
Müsabakaların ilk gününde sıralama atışları yapıldı.
Organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil ediyor:
Klasik yay erkekler Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Kutay Tek, Faruk Topuz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Klasik yay kadınlar: Defne Derebaşı, Elif Berra Gökkır, Fatma Maraşlı, Gizem Özkan, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat
Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin
Makaralı yay kadınlar: Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Begüm Yuva
Organizasyon, 27 Nisan Pazar günü sona erecek.