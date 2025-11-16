2025 Akdeniz Off-Road Kupası Adana'da Tamamlandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOSFED tarafından düzenlenen 2025 Akdeniz Off-Road Kupası'nın ikinci ayak yarışları Adana'da gerçekleştirildi. 40 sporcunun mücadele ettiği yarışta, genel klasmanda Ulaş Özden-Mehmet Demirel birinci oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2025 Akdeniz Off-Road Kupası'nda ikinci ayak yarışları, Adana'da tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Örcün Kamp Alanı'nda yapılan yarışlara, 20 araç ve 40 sporcu katıldı.
Sporcular, 3 turdan oluşan 27 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda mücadele etti.
Yarışın genel klasmanında ve SSV'de Ulaş Özden- Mehmet Demirel birinci oldu.
S2'de Volkan Taşpınar-Zafer Tarhan, S3'te Oğuzhan Mercan-Ali Mercan ve S4'te Muhammet Ali Yılmazer-Enes Gür birinciliği elde etti.
Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren katılımcılara kupa ve madalyaları verildi.