2025 Aile Yılı Kapsamında Labirent Oryantiring Etkinliği Yatağan'da Gerçekleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Labirent Oryantiring Etkinliği'nin ikinci günü, tarihi ve kültürel dokusuyla dikkat çeken Yatağan Stratonikeia Antik Kenti'nde yapıldı.

Katılımcıların hem fiziksel aktivite yaptığı hem de yön bulma becerilerini geliştirdiği etkinlik, aile bireylerini bir araya getirerek dayanışma ve takım ruhunu pekiştirmeyi amaçladı. Antik kentte gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara tarih ve doğayla iç içe benzersiz bir deneyim sundu.

Etkinliğin sonunda, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç yarışmaya katılanlara katılım sertifikalarını takdim etti. Kaymakam Kılıç, etkinliğe katılan tüm bireyleri tebrik ederek bu tür organizasyonların aile bağlarını güçlendirmede önemli rol oynadığını ifade etti.

Labirent Oryantiring Etkinliği, 2025 Aile Yılı teması doğrultusunda farklı il ve ilçelerde düzenlenmeye devam edecek. - MUĞLA