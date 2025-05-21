2025 Aile Yılı Kapsamında Labirent Oryantiring Etkinliği Yatağan'da Gerçekleşti

2025 Aile Yılı Kapsamında Labirent Oryantiring Etkinliği Yatağan'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Labirent Oryantiring Etkinliği, Yatağan Stratonikeia Antik Kenti'nde yapıldı. Etkinlik, katılımcılara hem fiziksel aktivite hem de tarih ile doğayla iç içe bir deneyim sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Labirent Oryantiring Etkinliği'nin ikinci günü, tarihi ve kültürel dokusuyla dikkat çeken Yatağan Stratonikeia Antik Kenti'nde yapıldı.

Katılımcıların hem fiziksel aktivite yaptığı hem de yön bulma becerilerini geliştirdiği etkinlik, aile bireylerini bir araya getirerek dayanışma ve takım ruhunu pekiştirmeyi amaçladı. Antik kentte gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara tarih ve doğayla iç içe benzersiz bir deneyim sundu.

Etkinliğin sonunda, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç yarışmaya katılanlara katılım sertifikalarını takdim etti. Kaymakam Kılıç, etkinliğe katılan tüm bireyleri tebrik ederek bu tür organizasyonların aile bağlarını güçlendirmede önemli rol oynadığını ifade etti.

Labirent Oryantiring Etkinliği, 2025 Aile Yılı teması doğrultusunda farklı il ve ilçelerde düzenlenmeye devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu

Dayanılmaz öksürükle uyanan adam aynaya bakınca şok oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı

Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı
Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü

Belediye başkanının sekreteri ve danışmanı sokak ortasında katledildi
MEB, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek

Erdoğan imzaladı, o vakfa 6,7 milyara kadar kaynak aktarılabilecek
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Kaya parçasını vadiye fırlatan turiste rekor ceza

3-5 beğeni için yaptığı bu hareketin bedeli ağır oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.