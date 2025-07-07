2025-26 Kadınlar Avrupa Ligi Takımları Açıklandı

2025-26 Kadınlar Avrupa Ligi Takımları Açıklandı
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2025-26 Kadınlar Avrupa Ligi sezonuna katılacak takımlar belli oldu. Türkiye'den Fenerbahçe ve ÇBK Mersin doğrudan katılıyor, Galatasaray ise elemelerde mücadele edecek.

2025-26 Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) sezonuna katılacak kulüpler açıklandı. Yeni turnuva sisteminin ikinci yılında toplam 21 kulüp, 11 farklı ülkeyi temsilen turnuvaya kayıt yaptırırken Türkiye'den ÇBK Mersin ile Fenerbahçe normal sezonda, Galatasaray ise elemelerde yer alacak.

Kadınlar EuroLeague normal sezonuna doğrudan katılım hakkı kazanan 11 kulübe eklenecek 5 takım eylül ayında oynanacak eleme turları sonucunda belirlenecek. 10 kulüp, 17 ve 24 Eylül tarihlerinde çift maçlı eleme sistemiyle normal sezon bileti için mücadele edecek.

Kadınlar EuroLeague normal sezonuna doğrudan katılan takımlar şu şekilde:

Fenerbahçe (Türkiye)

ÇBK Mersin (Türkiye)

Basket Landes (Fransa)

Valencia Basket Club (İspanya)

Beretta Famila Schio (İtalya)

ZVVZ USK Praha (Çekya)

Sopron Basket (Macaristan)

VBW Arka Gdynia (Polonya)

Olympiacos SFP (Yunanistan)

Flammes Carolo Basket (Fransa)

Spar Girona (İspanya)

Kadınlar EuroLeague elemelerinde mücadele edecek takımlar şu şekilde:

Galatasaray (Türkiye) - seribaşı

Tango Bourges Basket (Fransa) - seribaşı

Casademont Zaragoza (İspanya) - seribaşı

Umana Reyer Venezia (İtalya) - seribaşı

DVTK HUNTHERM (Macaristan) - seribaşı

Zabiny Brno (Çekya)

AZS UMCS Lublin (Polonya)

ACS Sepsi SIC (Romanya)

Kibirkstis Vilnius (Litvanya)

KKZ Crvena Zvezda (Sırbistan)

Seribaşı takımlar, Avrupa kulüp müsabakalarındaki son üç sezonun performanslarına göre belirlendi ve rövanş maçlarını ev sahibi olarak oynayacaklar.

Eleme turunu geçemeyen 5 takım, yoluna Kadınlar EuroCup'ta devam edecek ve 2025-26 sezonu için otomatik olarak seribaşı olacak.

Yeni sezonun kura çekimi, 23 Temmuz Çarşamba günü Almanya'nın Münih kentinde yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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