2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesinde heyecan başladı. Süper Lig'in 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Fikstür çekiminde Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticileri de yer aldı.