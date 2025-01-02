Üye Girişi
Haberler
Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
Ferdi Tayfur, hasta yatağındaki son açıklamasında 'Ben çok iyiyim' mesajı vermişti
Hasta yatağından seslenmişti! İşte Ferdi Tayfur'un son sözleri
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi

2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var

2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılında dünyanın en çok seyirci çeken futbol statları sıralamasında zirvenin sahibi River Plate'in maçlarını oynadığı Mâs Monumental oldu. Türkiye'den ise bir tek Galatasaray'ın stadı RAMS Park ilk 50'de yer aldı.

Transfermarkt'ın verilerine göre, 2024 yılında en çok seyirci çeken 50 stadyumu açıkladı. Listede Türkiye'den de tek bir stat yer aldı.

LİSTEDE İLK SIRA RIVER PLATE'İN

2024 yılında dünyanın en çok seyirci çeken futbol statları sıralamasında zirvenin sahibi Güney Amerika'dan çıktı. Geçtiğimiz yılın en dolu stadyumu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan River Plate'in evi Mâs Monumental oldu. River Plate'in iç saha maçlarını oynadığı stadyumda maç başına ortalama 84.025 taraftar yer aldı.

TÜRKİYE'DEN TEK STAT VAR

Listede en üst sıraya yerleşen Avrupa ekibi Alman devi Borussia Dortmund'un evi Signal Iduna Park oldu. 81.365 ortalama yakalayan Dortmund, iç sahada dolu tribünler önünde oynadı. Galatasaray ortalama 42.467 taraftarla sıralamada 49. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, bu listeye giren tek Türk takımı oldu.

İŞTE O LİSTE

2024 yılında en fazla seyirci çeken statlar ve seyirci ortalamaları;

  • 1- River Plate - Mas Monumental - 84.025
  • 2- Borussia Dortmund - Signal Iduna Park - 81.365
  • 3- Bayern Münih - Allianz Arena - 75.000
  • 4- Manchester United - Old Trafford - 73.701
  • 5- Inter - Giuseppe Meazza - 73.525
  • 6- Real Madrid - Santiago Bernabeu - 73.472
  • 7- Milan - Giuseppe Meazza - 72.091
  • 8- Roma - Roma Olimpiyat Stadyumu - 62.778
  • 9- West Ham - Londra Stadyumu - 62.385
  • 10- Marsilya - Orange Velodrome - 61.736
  • 46- Galatasaray - RAMS Park - 42.467
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

2 hakemin kalemini kırdı
img

Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı
img

Simge "Kısmetimi kapatıyor" demişti: Icardi atağa geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
Terör örgütü ile ilgili bir karar da Suriye'den
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı
Yerli üretim yolcu uçağı ilk yurt dışı seferini yaptı

Son Dakika Haberleri

Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 2 Ocak Perşembe? Ferdi Tayfur son hali nasıldı? TRT Spor canlı izle! INTER ATALANTA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Siyah Kalp neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı? Inter Atalanta CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Atalanta maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ferdi Tayfur cenaze namazı nerede, ne zaman kılınacak? Ferdi Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur hayatı ve biyografisi! Ferdi Tayfur evli mi, eşi kim, kaç çocuğu var? Ferdi Tayfur kaç yaşındaydı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.