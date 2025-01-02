2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var

Transfermarkt'ın verilerine göre, 2024 yılında en çok seyirci çeken 50 stadyumu açıkladı. Listede Türkiye'den de tek bir stat yer aldı.

LİSTEDE İLK SIRA RIVER PLATE'İN

2024 yılında dünyanın en çok seyirci çeken futbol statları sıralamasında zirvenin sahibi Güney Amerika'dan çıktı. Geçtiğimiz yılın en dolu stadyumu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan River Plate'in evi Mâs Monumental oldu. River Plate'in iç saha maçlarını oynadığı stadyumda maç başına ortalama 84.025 taraftar yer aldı.

TÜRKİYE'DEN TEK STAT VAR

Listede en üst sıraya yerleşen Avrupa ekibi Alman devi Borussia Dortmund'un evi Signal Iduna Park oldu. 81.365 ortalama yakalayan Dortmund, iç sahada dolu tribünler önünde oynadı. Galatasaray ortalama 42.467 taraftarla sıralamada 49. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, bu listeye giren tek Türk takımı oldu.

İŞTE O LİSTE

2024 yılında en fazla seyirci çeken statlar ve seyirci ortalamaları;