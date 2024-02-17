2024 Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda Ankara'da 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde birinciler belli oldu

2024 Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nın ilk etabı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonada 10 top müsabakalarında 17 yaş altı kategorisinde Mustafa Alperen Daştan'ın birinci olduğu belirtildi.

19 yaş altı kategorisinde ise Ahmet Efekan Karaaslan'ın birinciliği elde ettiği kaydedildi.