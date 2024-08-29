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2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda para okçulukta rekor kırıldı

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Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, 704 puanla dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı. Diğer milli sporcuların da başarılı performanslarıyla dikkat çektiği sıralama atışlarında Türkiye iyi bir başlangıç yaptı.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda para okçulukta tüm disiplinlerde sıralama atışları gerçekleştirildi.

Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, 704 puanla dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı.

Sıralama atışlarında milli sporcuların sonuçları şu şekilde:

"Erkekler W1

-Bahattin Hekimoğlu: 2. (661 puan)

-Yiğit Caner Aydın: 8. (640 puan)

Kadınlar W1

-Nil Mısır: 9. (572 puan)

W1 Karışık Takım

Bahattin Hekimoğlu & Nil Mısır: 5. (1233 puan)

Erkekler Klasik Yay

-Sadık Savaş: 4. (646 puan)

-Yavuz Papağan: 18. (605 puan)

Kadınlar Klasik Yay

-Merve Nur Eroğlu: 8. (581 puan)

-Yağmur Şengül: 10. (579 puan)

Klasik Yay Karışık Takım

Sadık Savaş & Merve Nur Eroğlu : 3. (1227 puan)

Kadınlar Makaralı Yay

-Öznur Cüre Girdi: 1. (704 puan)

-Sevgi Yorulmaz: 27. (634 puan)"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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