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2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası Kocaeli'de Tamamlandı

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası Kocaeli'de Tamamlandı
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Kocaeli'de düzenlenen 2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ve son yarışında Berfu Tutumlu şampiyon oldu. Yarışmaya 13 araç katıldı ve dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ve son yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Spor Toto, ICRYPEX ve lastix.com katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 13 araç mücadele etti.

Antrenman turlarıyla başlayan yarışlarda, elemelerin ardından finallere geçildi.

Drift şampiyonasının final yarışında ilk 3 sıra Berfu Tutumlu, Ertekin Tenekeci ve Özge Kılcı Bağ'dan oluştu.

Berfu Tutumlu, bu sonuçla 2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın şampiyonu oldu.

Türkiye Drift Kupası'nda ise Abdullah Bostan birinciliği, Berkay Akbulut ikinciliği, Hüseyin Tantu üçüncülüğü elde etti.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
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