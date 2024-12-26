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2024-2025 Okul Sporları Dart İl Birinciliği Sonuçlandı

2024-2025 Okul Sporları Dart İl Birinciliği Sonuçlandı
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Erzurum'da düzenlenen 2024-2025 Okul Sporları Dart İl Birinciliği'nde Yıldız Kızlarda Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu, Yıldız Erkeklerde ise 23 Temmuz Ortaokulu birinci oldu.

2024-2025 sezonu Okul Sporları Dart İl Birinciliği sona erdi. Yıldız Kızlarda Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu, kızlarda 23 Temmuz Ortaokulu il birinciliğini kazandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Dart İl Birinciliği sona erdi. 2024-2025 Okul Sporları kapsamında yer alan Dart İl Birinciliği Yarışmaları Aziziye Spor Salonunda yapılan müsabakalarla sonuçlandı. Toplam 15 takımın katılım sağladığı turnuvada Yıldız Kızlarda birinciliği Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu kazandı. Aşağı Özbağ Gaziler Ortaokulu ikinci, Karafatma Ortaokulu üçüncü, Özel Süheyl Sıtkı Alp Ortaokulu dördüncü oldu. Yıldız Erkeklerde 23 Temmuz Ortaokulu il birinciliğini elde etti. Aşağı Özbağ Gaziler Ortaokulu ikinci, Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu üçüncü, İbn-i Sina İmam Hatip Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı.

İl Şampiyonu olan okulların Erzurum'u Bölge Şampiyonasında temsil edeceklerinin altını çizen Dart Antrenörü Mahmut Atmaca, "Bize destek olan İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez ile Şube Müdürümüz Yaşar Elen'e teşekkür ediyorum" dedi.

Atmaca, her zaman yanlarında olan ve kendilerine destek veren Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, Okul Müdürü Yakup Öztürk ve Müdür Yardımcısı Abdulsamet Saç'a da müteşekkir olduklarını ifade etti.

Bu arada dereceye giren okulların kupa ve madalyaları da düzenlenen törenle takdim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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