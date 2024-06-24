2024-2025 Futbol Sezonunda Transfer Dönemi Başladı
Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin birinci transfer ve tescil dönemi başladı. Futbolcuların transferleri ve tescilleri için belirlenen süreler açıklandı.
Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin birinci transfer ve tescil dönemi başladı.
Futbolda yaz transfer dönemi başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 24 Haziran 2024'te başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 13 Eylül 2024'te sona erecek.
İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek. - İSTANBUL