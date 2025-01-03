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2024-2025 Futbol Sezonu Hakem Kadroları Açıklandı

2024-2025 Futbol Sezonu Hakem Kadroları Açıklandı
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Merkez Hakem Kurulu, 2024-2025 Futbol Sezonu devre arası hakem kadrolarını açıkladı. Kayseri Bölgesi'nde 7 hakem terfi aldı.

Merkez Hakem Kurulu, 2024-2025 Futbol Sezonu Devre Arası Hakem Kadroları (ÜKH, VAR, ÜKYH, KH, KYH, BH, BYH, KBH, KBYH) ve 2024-2025 Futbol Sezonu Devre Arası Üst Klasman, Klasman ve Bölgesel Gözlemci Kadrolarını açıkladı.

Türkiye FaalFutbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi'nden yapılan açıklamada Kayseri Bölgesi'nden çeşitli kategorilerde 7 hakemin terfi aldığı duyuruldu. Merkez Hakem Kurulu, 2024-2025 Futbol Sezonu Devre Arası Hakem Kadrolarının açıklanmasının ardından Kayseri Bölgesi'nden terfi alan 7 hakem belli oldu. Buna göre, Furkan Ulu Üst Klasman Yardımcı Hakemi, Bekir Kahraman Klasman Hakemi., İbrahimBayram ile Yasin Emre Ceylan Klasman Yardımcı Hakem, Ali Yıldız, ile Cenk Uluçınar Bölgesel Hakem, Furkan Koç ise Bölgesel Yardımcı Hakem olarak terfi etti.Son terfiler ile birlikte Kayseri Bölgesi hakemlerinin klasmanları şöyle oluştu.

Üst Klasmanyardımcı: Mustafa Savranlar, Furkan Ulu

Klasman Hakemi: BekirKahraman, Necati SelçukŞahin, RamazanHaymana

KlasmanYardımcı Hakem: AhmetUlu, Erkan Kırçıl, HalitKaracabay, İbrahimBayram, LeventYeşilyurt,OsmanBaruk, RecepGüneş, YesinEmre Ceylan

KadınBölgesel Yardımcı Hakem: Sinem Özpınar

BölgeselHakem: Ali Yıldız,Cem ErayEşmekaya, CenkUluçınar, Hacı Güverti

Bölgesel Yardımcı Hakem: FurkanKoç - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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