2023 Türkiye Baja Şampiyonası Bursa'da Başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) 2023 ulusal yarışma takviminde yer alan 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan 'Baja Resital', Bursa'da sıralama turlarıyla başladı. Etkinlikte 25 otomobil sporcusu yer alıyor ve yarışçılar günün dereceleriyle sıralama alacak. Bursa ayağı sonunda yarışçılar 'Türkiye şampiyonu' unvanını kazanacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2023 ulusal yarışma takviminde yer alan 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital", Bursa'da sıralama turlarıyla başladı.

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından organize edilen ve bir alışveriş merkezi önünden başlayan etkinlikte 25 otomobil sporcusu yer alıyor.

Dağyenice Göleti'nden Atlas Mahallesi'ne kadar yapılacak özel etabı geçen yarışçılar, günün dereceleriyle sıralama alacak.

Yarışçılar yarından itibaren Mustafakemalpaşa ilçesinde Muradiye Sarnıç Mahallesi'nden başlayarak, Suuçtu Şelalesi'nden geçip Karapınar Mahallesi'ne kadar 70 kilometrelik bir özel etabı geçecek.

Toplam 4 ayaktan oluşan ve 1 Ekim'de tamamlanacak Bursa ayağı sonunda yarışçılar "Türkiye şampiyonu" unvanı alacak.