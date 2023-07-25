2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Başlıyor

Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 20 Temmuz Perşembe günü başlıyor. İlk maç Yeni Zelanda ile Norveç arasında oynanacak. 32 ülkenin futbol takımları bu büyük turnuva için hazırlıklarını sürdürüyor. Siz de uluslararası kadın futbolunu yakından takip ederek kupa heyecanına ortak olabilirsiniz.