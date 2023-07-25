2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Başlıyor
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Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 20 Temmuz Perşembe günü başlıyor. İlk maç Yeni Zelanda ile Norveç arasında oynanacak. 32 ülkenin futbol takımları bu büyük turnuva için hazırlıklarını sürdürüyor. Siz de uluslararası kadın futbolunu yakından takip ederek kupa heyecanına ortak olabilirsiniz.
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ortak ev sahipliğinde 20 Temmuz Perşembe günü başlayacak. İlk maç Yeni Zelanda ile Norveç arasında oynanacak.
32 ülkenin futbol takımları bir numaralı kupa için karşılaşmaya hazırlanırken uluslararası kadın futboluna ilişkin bilginizi neden sınamıyorsunuz? Bakalım kupa sizin ellerinizde yükselebilecek mi?