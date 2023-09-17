2023 Extreme Kupası'nın 3. Ayak Yarışları Sonuçlandı

Otomobil sporlarında 2023 Extreme Kupası'nın 3. ayak etabının ikinci gün yarışları Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sona erdi.

Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından organize edilen yarışlar, Sarayköy mevkindeki offroad pistinde gerçekleştirilirdi.

TR 1 kategorisinde Emre Avcı ve Yusuf Eray Avcı'dan oluşan takım birinci olurken, Hüseyin Esen-Dikmen Ohrili ekibi ikinci oldu. Yarışta Uğur Kabal ve Mesut Karaaslan'dan oluşan ekip ise üçüncülüğü elde etti.

TR 2 kategorisinde ise Muharrem Kuzlu-Sıla Cansu Kuzlu ekibi birinci, Oğuz Kaan Öztürk ve Gökhan Yalçıntepe ikilisi ise ikinci oldu. Emirhan Kutlu-Yiğithan Tarhan'dan oluşan ekip yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 11 araç ve 22 sporcunun yer aldığı yarışlarda dereceye giren sporcuların ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törende ayrıca etkinliğe destekte bulunan sponsorlara da plaket verildi.