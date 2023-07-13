2023 Çin Uluslararası Herkül Yarışması Gansu'da Düzenlendi

2023 Çin Uluslararası Herkül Yarışması, Pazartesi ve Salı günleri Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde yer alan Gannan Tibet Özerk İli'ne bağlı Diebu ilçesinde düzenlendi.

Yarışmaya Yeni Zelanda, Rusya, Kazakistan, Çin ve diğer ülkelerden 30'dan fazla yarışmacı katıldı.

SES 1 (İngilizce): MACAULEY TİNKER, Avustralyalı Yarışmacı

"Bu oyunlarda özellikle hoşuma giden şey, yarışmada yaşadığımız olaylar ve daha da önemlisi yarışmada kullandığımız aletler. Burada bulduğum her şey çok benzersiz. Üzerinde Çin sembolleri olan taşlardan, az önce yüklediğimiz külçelere ve onları doldurduğumuz kutulara kadar. Hepsi bu yarışma için çok benzersiz ekipmanlar. Bunlar oldukça heyecan verici."

SES 2 (Çince): LONG WU, Çinli Yarışmacı

"2023 Çin Uluslararası Herkül Yarışması burada düzenlenen beşinci yarışma ve katılımcı sayısı üst düzey performanslar sergileyen yeni yarışmacılarla sürekli artıyor. Bu yıl Avrupa'dan ve diğer ülkelerden birkaç şampiyonumuz var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Gannan ilinden bildiriyor. (XHTV)