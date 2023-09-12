Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) YouTube kanalının üzerinden yapılan 'Rüya Takım' oylamasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 5 isim rüya takıma seçildi. Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Cansu Özbay ve Gizem Örge en iyi oyuncular olarak seçildi.

İSTANBUL,

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımı belli oldu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) YouTube kanalının üzerinden yapılan 'Rüya Takım' oylamasında Avrupa şampiyonu dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 5 isim rüya takıma seçildi.

Yapılan oylamalar sonucunda Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas kullanılan oyların yüzde 82'sini alarak 'En İyi Pasör Çaprazı', oyların yüzde 89'unu alan Ebrar Karakurt, 'En İyi Smaçör', oyların yüzde 59'unu alan Zehra Güneş 'En İyi Orta Oyuncu', oyların yüzde 75'ini alan Cansu Özbay 'En İyi Pasör' ve oyların yüzde 92'ini alan Gizem Örge 'En İyi Libero' seçildi.

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımı şu şekilde:

Pasör: Cansu Özbay (Türkiye)

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas (Türkiye)

Smaçörler: Magdalena Stysiak (Polonya), Ebrar Karakurt (Türkiye)

Orta Oyuncular: Zehra Güneş (Türkiye), Marina Lubian (İtalya)

Libero: Gizem Örge (Türkiye)