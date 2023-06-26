2023 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası Burhaniye'de tamamlandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen 2023 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası tamamlandı. Erkekler finalinde iki Türk ekip karşı karşıya geldi ve Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi şampiyon oldu. Kadınlar finalinde ise Moldova'dan Ana Nicolaev-Polina Voleanin ekibi zirveye çıktı.